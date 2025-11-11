Fyrirtækjaskrá
Tesla
Tesla Tæknibókari Laun á United States

Tæknibókari kjör in United States hjá Tesla eru á bilinu $105K á year fyrir P1 til $510K á year fyrir P5. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tesla. Síðast uppfært: 11/11/2025

Meðaltal Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
P1
$105K
$94K
$10K
$1K
P2
$131K
$108K
$22.3K
$250
P3
$219K
$148K
$62.1K
$9.1K
P4
$294K
$170K
$114K
$10K
Nýjustu launaupplýsingar
Unlock by Adding Your Salary!

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Tesla eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Tesla eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tæknibókari hjá Tesla in United States er árleg heildarlaun upp á $509,757. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tesla fyrir Tæknibókari hlutverkið in United States er $178,750.

