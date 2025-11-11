Fyrirtækjaskrá
Teradyne Gæðatryggingarverkfræðingur Laun

Miðgildi Gæðatryggingarverkfræðingur launapakka in United States hjá Teradyne er samtals $120K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Teradyne. Síðast uppfært: 11/11/2025

Miðgildi launa
company icon
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Samtals á ári
$120K
Stig
L2
Grunnlaun
$120K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
0 Ár
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Teradyne eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gæðatryggingarverkfræðingur hjá Teradyne in United States er árleg heildarlaun upp á $205,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Teradyne fyrir Gæðatryggingarverkfræðingur hlutverkið in United States er $119,000.

