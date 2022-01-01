Fyrirtækjaskrá
Tenable
Tenable Laun

Launasvið Tenable eru frá $43,447 í heildarbótum á ári fyrir Gagnavísindamaður í neðri enda til $487,775 fyrir Vörustjóri í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Tenable. Síðast uppfært: 8/16/2025

$160K

Vörustjóri
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $149K

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Sala
Median $170K

Viðskiptavinafarsæld
$214K
Gagnavísindamaður
$43.4K
Upplýsingatæknifræðingur
$83.6K
Markaðsrekstur
$67.3K
Vöruhönnuður
$127K
Ráðningarfulltrúi
$140K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$205K
Lausnarhönnuður
$276K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Tenable eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (6.25% fjórðungslega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (6.25% fjórðungslega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Tenable er Vörustjóri at the Principal Product Manager level með árlegum heildarbótum upp á $487,775. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Tenable er $159,516.

Önnur úrræði