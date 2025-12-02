Fyrirtækjaskrá
Telecom Jobs
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Gagnafræðingur

  • Öll Gagnafræðingur laun

Telecom Jobs Gagnafræðingur Laun

Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in Kazakhstan hjá Telecom Jobs er á bilinu KZT 12.72M til KZT 17.71M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Telecom Jobs. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$26.6K - $31.4K
Kazakhstan
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$24.9K$26.6K$31.4K$34.6K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Gagnafræðingur innsendingarnars hjá Telecom Jobs til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Telecom Jobs?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Gagnafræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Telecom Jobs in Kazakhstan er árleg heildarlaun upp á KZT 17,712,501. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Telecom Jobs fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Kazakhstan er KZT 12,716,667.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Telecom Jobs

Tengd fyrirtæki

  • Lyft
  • DoorDash
  • Google
  • Square
  • Coinbase
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/telecom-jobs/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.