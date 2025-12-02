Teladoc Health Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðistjóri launapakka in United States hjá Teladoc Health er samtals $270K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Teladoc Health. Síðast uppfært: 12/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Teladoc Health
Software Engineering Manager
Mountain View, CA
Samtals á ári
$270K
Stig
L3
Grunnlaun
$210K
Stock (/yr)
$40K
Bónus
$20K
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Teladoc Health?
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Teladoc Health eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Teladoc Health in United States er árleg heildarlaun upp á $346,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Teladoc Health fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in United States er $264,104.

Önnur úrræði

