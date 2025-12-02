Teladoc Health Ráðningarfulltrúi Laun

Fyrirtækjaskrá
Teladoc Health
Meðaltal Ráðningarfulltrúi heildarlauna in United States hjá Teladoc Health er á bilinu $170K til $238K á year.

Hjá Teladoc Health eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Ráðningarfulltrúi hjá Teladoc Health in United States er árleg heildarlaun upp á $238,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Teladoc Health fyrir Ráðningarfulltrúi hlutverkið in United States er $170,000.

Önnur úrræði

