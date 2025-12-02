Teladoc Health Markaðssetning Laun

Markaðssetning kjör in United States hjá Teladoc Health eru samtals $139K á year fyrir Senior. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $98.8K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Teladoc Health. Síðast uppfært: 12/2/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Marketing I
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing II
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior
$139K
$119K
$12.5K
$7K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
33%
ÁR 1
33%
ÁR 2
33%
ÁR 3
Hjá Teladoc Health eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)
33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)
