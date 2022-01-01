Fyrirtækjaskrá
Teladoc Health
Teladoc Health Laun

Laun hjá Teladoc Health eru á bilinu $49,670 í heildarjöfnum á ári fyrir Þjónustuver í neðri kantinum til $305,000 fyrir Lausnaarkitekt í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Teladoc Health. Síðast uppfært: 9/1/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Gagnafræðingur
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Heilbrigðisupplýsingafræði

Vörustjóri
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $270K
Vöruhönnuður
Median $163K

Notendaupplifunarhönnuður

Lausnaarkitekt
Median $305K
Markaðsmál
Median $98.8K
Þjónustuver
$49.7K
Viðskiptavinaarrangur
$109K
Ráðningaraðili
$199K
Sala
$294K
Tækniforritstjóri
$204K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$206K
Ávinnslutímaáætlun

33%

ÁR 1

33%

ÁR 2

33%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Teladoc Health eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33% ávinst á 1st-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 2nd-ÁR (33.00% árlega)

  • 33% ávinst á 3rd-ÁR (33.00% árlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Teladoc Health er Lausnaarkitekt með árlegar heildarbætur upp á $305,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Teladoc Health er $178,333.

