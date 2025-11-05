Fyrirtækjaskrá
Tekion Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun á Greater Bengaluru

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in Greater Bengaluru hjá Tekion eru á bilinu ₹5.29M á year fyrir L1 til ₹5.93M á year fyrir L4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Bengaluru er samtals ₹6.92M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tekion. Síðast uppfært: 11/5/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L1
₹5.29M
₹5.29M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹5.93M
₹4.17M
₹1.76M
₹0
Skoða 1 Fleiri þrep
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Tekion eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Tekion in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹8,387,820. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tekion fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹6,375,770.

