Tekion Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in India hjá Tekion er samtals ₹4.17M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tekion. Síðast uppfært: 11/11/2025

Miðgildi launa
company icon
Tekion
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹4.17M
Stig
L2
Grunnlaun
₹3.83M
Stock (/yr)
₹348K
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Tekion?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Tekion eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Tekion in India er árleg heildarlaun upp á ₹7,942,469. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tekion fyrir Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹3,836,391.

