Technology & Strategy
Technology & Strategy Stjórnunarráðgjafi Laun

Meðaltal Stjórnunarráðgjafi heildarlauna in United Arab Emirates hjá Technology & Strategy er á bilinu AED 486K til AED 690K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Technology & Strategy. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$150K - $178K
United Arab Emirates
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$132K$150K$178K$188K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Stjórnunarráðgjafi hjá Technology & Strategy in United Arab Emirates er árleg heildarlaun upp á AED 690,005. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Technology & Strategy fyrir Stjórnunarráðgjafi hlutverkið in United Arab Emirates er AED 486,003.

