Technisys
Technisys Endurskoðandi Laun

Meðaltal Endurskoðandi heildarlauna in Argentina hjá Technisys er á bilinu ARS 21.93M til ARS 30.02M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Technisys. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$18.1K - $21.4K
Argentina
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Technisys?

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Endurskoðandi hjá Technisys in Argentina er árleg heildarlaun upp á ARS 30,021,179. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Technisys fyrir Endurskoðandi hlutverkið in Argentina er ARS 21,928,513.

Önnur úrræði

