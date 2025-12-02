Fyrirtækjaskrá
Technip Energies
Technip Energies Efnisverkfræðingur Laun

Meðaltal Efnisverkfræðingur heildarlauna in India hjá Technip Energies er á bilinu ₹3.36M til ₹4.6M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Technip Energies. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$41.6K - $49.4K
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá Technip Energies?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Efnisverkfræðingur hjá Technip Energies in India er árleg heildarlaun upp á ₹4,598,589. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Technip Energies fyrir Efnisverkfræðingur hlutverkið in India er ₹3,358,969.

