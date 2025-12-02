Fyrirtækjaskrá
Tech Mahindra
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Áhættufjárfestir

  • Öll Áhættufjárfestir laun

Tech Mahindra Áhættufjárfestir Laun

Áhættufjárfestir kjör in India hjá Tech Mahindra eru samtals ₹367K á year fyrir U1. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tech Mahindra. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$4.1K - $4.9K
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bæta við launumBera saman þrep

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Tech Mahindra?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Áhættufjárfestir tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Félagi

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Áhættufjárfestir hjá Tech Mahindra in India er árleg heildarlaun upp á ₹451,864. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tech Mahindra fyrir Áhættufjárfestir hlutverkið in India er ₹318,270.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Tech Mahindra

Tengd fyrirtæki

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tech-mahindra/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.