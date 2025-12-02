Tech Mahindra Áhættufjárfestir Laun

Áhættufjárfestir kjör in India hjá Tech Mahindra eru samtals ₹367K á year fyrir U1. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tech Mahindra. Síðast uppfært: 12/2/2025
Meðaltal heildarlauna
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
