Tech Mahindra
Tech Mahindra Tæknirithöfundur Laun

Meðaltal Tæknirithöfundur heildarlauna in Canada hjá Tech Mahindra er á bilinu CA$70K til CA$102K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tech Mahindra. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$57.3K - $66.6K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tæknirithöfundur hjá Tech Mahindra in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$101,645. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tech Mahindra fyrir Tæknirithöfundur hlutverkið in Canada er CA$70,041.

