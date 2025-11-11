Teamworks Gagnaverkfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Gagnaverkfræðingur launapakka in Canada hjá Teamworks er samtals CA$214K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Teamworks. Síðast uppfært: 11/11/2025

Miðgildi launa
Data Engineer
hidden
Samtals á ári
CA$214K
Stig
hidden
Grunnlaun
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bónus
CA$3K
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
0-1 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Teamworks?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnaverkfræðingur hjá Teamworks in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$281,646. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Teamworks fyrir Gagnaverkfræðingur hlutverkið in Canada er CA$204,288.

