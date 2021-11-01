Fyrirtækjaskrá
TeamSnap
TeamSnap Laun

Laun hjá TeamSnap eru á bilinu $84,575 í heildarjöfnum á ári fyrir Markaðssetning í neðri kantinum til $157,500 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá TeamSnap. Síðast uppfært: 11/23/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $158K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Markaðssetning
$84.6K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá TeamSnap er Hugbúnaðarverkfræðingur með árlegar heildarbætur upp á $157,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá TeamSnap er $121,038.

Önnur úrræði

