TE Connectivity Fjármálafræðingur Laun

Meðaltal Fjármálafræðingur heildarlauna in Costa Rica hjá TE Connectivity er á bilinu CRC 8.4M til CRC 11.5M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka TE Connectivity. Síðast uppfært: 12/2/2025

Meðaltal heildarlauna

$18.2K - $21.6K
Costa Rica
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$16.8K$18.2K$21.6K$23K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Hvað eru starfsþrep hjá TE Connectivity?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjármálafræðingur hjá TE Connectivity in Costa Rica er árleg heildarlaun upp á CRC 11,501,092. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá TE Connectivity fyrir Fjármálafræðingur hlutverkið in Costa Rica er CRC 8,400,798.

Önnur úrræði

