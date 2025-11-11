Fyrirtækjaskrá
Tata Group
Tata Group Bakendahugbúnaðarverkfræðingur Laun á India

Miðgildi Bakendahugbúnaðarverkfræðingur launapakka in India hjá Tata Group er samtals ₹2.65M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Group. Síðast uppfært: 11/11/2025

Miðgildi launa
company icon
Tata Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹2.65M
Stig
L3
Grunnlaun
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Tata Group?
Nýjustu launaupplýsingar
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tata Group eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hjá Tata Group in India er árleg heildarlaun upp á ₹3,867,089. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tata Group fyrir Bakendahugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹2,086,512.

