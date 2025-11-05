Tata Group Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Fyrirtækjaskrá
Tata Group
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Bengaluru hjá Tata Group er samtals ₹2.99M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Group. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹2.99M
Stig
L3
Grunnlaun
₹2.99M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
6 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Tata Group?
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tata Group eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Netkerfisverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Tata Group in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹6,133,764. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tata Group fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹2,991,396.

