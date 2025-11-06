Tata Consultancy Services Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater London Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater London Area hjá Tata Consultancy Services eru á bilinu £46.5K á year fyrir C2 til £74.9K á year fyrir C4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater London Area er samtals £48K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
C1Y
£ --
£ --
£ --
£ --
C1
£ --
£ --
£ --
£ --
C2
£46.5K
£46.5K
£0
£0
C3A
£54K
£54K
£0
£1.5
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
