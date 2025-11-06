Tata Consultancy Services Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Ireland

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Ireland hjá Tata Consultancy Services eru á bilinu €47.6K á year fyrir C2 til €77.9K á year fyrir C3A. Miðgildi yearlegrar launapakka in Ireland er samtals €69.1K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
C1Y
€ --
€ --
€ --
€ --
C1
€ --
€ --
€ --
€ --
C2
€47.6K
€45.3K
€0
€2.3K
C3A
€77.9K
€75.5K
€0
€2.4K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
