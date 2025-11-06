Fyrirtækjaskrá
Tata Consultancy Services Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Guadalajara Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Guadalajara Metropolitan Area hjá Tata Consultancy Services eru á bilinu MX$262K á year fyrir C1Y til MX$775K á year fyrir C3A. Miðgildi yearlegrar launapakka in Guadalajara Metropolitan Area er samtals MX$399K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Byrjendaþrep)
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
Assistant Engineer
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
IT Analyst
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
Assistant Consultant
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
Block logo
+MX$1.11M
Robinhood logo
+MX$1.7M
Stripe logo
+MX$382K
Datadog logo
+MX$669K
Verily logo
+MX$421K
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Tata Consultancy Services in Guadalajara Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á MXMX$14,820,594. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tata Consultancy Services fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Guadalajara Metropolitan Area er MXMX$7,626,276.

