Tata Consultancy Services Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Los Angeles Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Los Angeles Area hjá Tata Consultancy Services eru á bilinu $87.4K á year fyrir C1 til $61.2K á year fyrir C4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Los Angeles Area er samtals $100K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/6/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Byrjendaþrep)
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
Assistant Engineer
$87.4K
$83.7K
$2.5K
$1.3K
C2
IT Analyst
$95K
$91.7K
$3.3K
$0
C3A
Assistant Consultant
$99.2K
$96.6K
$0
$2.7K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar

Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Tata Consultancy Services in Greater Los Angeles Area er árleg heildarlaun upp á $129,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tata Consultancy Services fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Los Angeles Area er $100,000.

