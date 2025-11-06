Tata Consultancy Services Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Delhi Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Delhi Area hjá Tata Consultancy Services eru á bilinu ₹413K á year fyrir C1Y til ₹1.06M á year fyrir C4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Delhi Area er samtals ₹743K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
C1Y
₹413K
₹410K
₹1.6K
₹1.4K
C1
₹756K
₹726K
₹0
₹30.3K
C2
₹1.19M
₹1.14M
₹0
₹53.3K
C3A
₹1.74M
₹1.7M
₹2.1K
₹36.2K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
