Tata Consultancy Services Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Dallas Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Dallas Area hjá Tata Consultancy Services eru á bilinu $80.5K á year fyrir C1Y til $109K á year fyrir C4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Dallas Area er samtals $95K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
C1Y
$80.5K
$79.2K
$0
$1.3K
C1
$77.4K
$76.2K
$0
$1.3K
C2
$99.1K
$97.4K
$0
$1.7K
C3A
$106K
$103K
$1.5K
$1.6K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
