Tata Consultancy Services Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Cincinnati Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Cincinnati Area hjá Tata Consultancy Services eru á bilinu $63.3K á year fyrir C1 til $63.8K á year fyrir C4. Miðgildi yearlegrar launapakka in Cincinnati Area er samtals $75K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/6/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
C1Y
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
$63.3K
$62.3K
$0
$1K
C2
$74.1K
$73.3K
$0
$833
C3A
$102K
$96.5K
$0
$5K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
