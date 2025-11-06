Fyrirtækjaskrá
Tata Consultancy Services
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Vöruhönnuður

  • Öll Vöruhönnuður laun

  • New York City Area

Tata Consultancy Services Vöruhönnuður Laun á New York City Area

Miðgildi Vöruhönnuður launapakka in New York City Area hjá Tata Consultancy Services er samtals $120K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
Samtals á ári
$120K
Stig
C4
Grunnlaun
$120K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Tata Consultancy Services?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta við laun

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Notendaupplifunarhönnuður

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vöruhönnuður hjá Tata Consultancy Services in New York City Area er árleg heildarlaun upp á $200,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tata Consultancy Services fyrir Vöruhönnuður hlutverkið in New York City Area er $120,000.

