Tata Consultancy Services Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) Laun á Mexico

Miðgildi Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) launapakka in Mexico hjá Tata Consultancy Services er samtals MX$244K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Tata Consultancy Services
IT Support
hidden
Samtals á ári
MX$244K
Stig
C1Y
Grunnlaun
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Bónus
MX$0
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Tata Consultancy Services?
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Upplýsingatæknifræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hjá Tata Consultancy Services in Mexico er árleg heildarlaun upp á MXMX$8,932,909. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tata Consultancy Services fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) hlutverkið in Mexico er MXMX$4,664,256.

Önnur úrræði