Tata Consultancy Services
  • United Kingdom

Tata Consultancy Services Gagnafræðingur Laun á United Kingdom

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in United Kingdom hjá Tata Consultancy Services er samtals £33.8K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/6/2025

Miðgildi launa
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Samtals á ári
£33.8K
Stig
C2
Grunnlaun
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Tata Consultancy Services?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Tata Consultancy Services in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £60,798. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tata Consultancy Services fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in United Kingdom er £33,848.

