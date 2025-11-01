Tata Consultancy Services Gagnafræðingur Laun

Gagnafræðingur kjör in India hjá Tata Consultancy Services eru á bilinu ₹683K á year fyrir C1 til ₹1.06M á year fyrir C4. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹1.1M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
C1
₹683K
₹683K
₹0
₹0
C2
₹1.12M
₹1.11M
₹0
₹12.2K
C3A
₹2.76M
₹2.76M
₹0
₹0
C3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)