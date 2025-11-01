Tata Consultancy Services Þjónustuverrekstur Laun

Fyrirtækjaskrá
Tata Consultancy Services
Meðaltal Þjónustuverrekstur heildarlauna hjá Tata Consultancy Services er á bilinu ₹815K til ₹1.16M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal heildarlauna

₹934K - ₹1.09M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹815K₹934K₹1.09M₹1.16M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Þjónustuverrekstur hjá Tata Consultancy Services er árleg heildarlaun upp á ₹1,162,184. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tata Consultancy Services fyrir Þjónustuverrekstur hlutverkið er ₹814,522.

