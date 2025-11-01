Fyrirtækjaskrá
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Viðskiptaþróun Laun

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal heildarlauna

CA$141K - CA$164K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
CA$130KCA$141KCA$164KCA$182K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptaþróun hjá Tata Consultancy Services in Canada er árleg heildarlaun upp á CA$182,311. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tata Consultancy Services fyrir Viðskiptaþróun hlutverkið in Canada er CA$130,222.

