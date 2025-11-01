Fyrirtækjaskrá
Tata Consultancy Services
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Viðskiptarekstrarstjóri

  • Öll Viðskiptarekstrarstjóri laun

Tata Consultancy Services Viðskiptarekstrarstjóri Laun

Meðaltal Viðskiptarekstrarstjóri heildarlauna hjá Tata Consultancy Services er á bilinu $169K til $231K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$181K - $219K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$169K$181K$219K$231K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Viðskiptarekstrarstjóri innsendingarnars hjá Tata Consultancy Services til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Viðskiptarekstrarstjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hjá Tata Consultancy Services er árleg heildarlaun upp á $230,840. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tata Consultancy Services fyrir Viðskiptarekstrarstjóri hlutverkið er $169,150.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Tata Consultancy Services

Tengd fyrirtæki

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði