Tata Consultancy Services Viðskiptarekstur Laun

Meðaltal Viðskiptarekstur heildarlauna hjá Tata Consultancy Services er á bilinu SGD 94.6K til SGD 134K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tata Consultancy Services. Síðast uppfært: 11/1/2025

Meðaltal heildarlauna

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Venjulegt bil
Mögulegt bil
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tata Consultancy Services eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptarekstur hjá Tata Consultancy Services er árleg heildarlaun upp á SGD 134,344. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tata Consultancy Services fyrir Viðskiptarekstur hlutverkið er SGD 94,625.

