Tarento Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Bengaluru hjá Tarento er samtals ₹3.1M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tarento. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Tarento
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹3.1M
Stig
-
Grunnlaun
₹3.1M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Tarento?
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Tarento in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹3,292,594. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tarento fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹2,957,508.

