Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Warsaw Metropolitan Area

Tango Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Warsaw Metropolitan Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Warsaw Metropolitan Area hjá Tango er samtals PLN 346K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tango. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Samtals á ári
PLN 346K
Stig
Senior
Grunnlaun
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónus
PLN 38K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Tango?
+PLN 217K
+PLN 333K
+PLN 74.8K
+PLN 131K
+PLN 82.3K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tango eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Tango in Warsaw Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á PLN 463,932. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tango fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Warsaw Metropolitan Area er PLN 313,940.

