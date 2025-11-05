Fyrirtækjaskrá
Tango
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater Toronto Area

Tango Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Toronto Area

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Tango. Síðast uppfært: 11/5/2025

Við þurfum bara 4 fleiri Hugbúnaðarverkfræðingur innsendingarnars hjá Tango til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Tango eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Tango in Greater Toronto Area er árleg heildarlaun upp á CA$233,218. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Tango fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Toronto Area er CA$233,218.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Tango

Tengd fyrirtæki

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði