  Laun
  Gagnafræðingur

  Öll Gagnafræðingur laun

  Greater Houston Area

Sysco Gagnafræðingur Laun á Greater Houston Area

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in Greater Houston Area hjá Sysco er samtals $120K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Sysco. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
Samtals á ári
$120K
Stig
L3
Grunnlaun
$110K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$10K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Sysco?
Nýjustu launaupplýsingar
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Sysco in Greater Houston Area er árleg heildarlaun upp á $150,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Sysco fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in Greater Houston Area er $121,000.

