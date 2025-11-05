Fyrirtækjaskrá
Syntax
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • Greater Montreal

Syntax Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Montreal

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Montreal hjá Syntax er samtals CA$80.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Syntax. Síðast uppfært: 11/5/2025

Miðgildi launa
company icon
Syntax
Site Reliability Engineer
Montreal, QC, Canada
Samtals á ári
CA$80.3K
Stig
3
Grunnlaun
CA$80.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
3 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Syntax?
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Starfsnámslaun

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Syntax in Greater Montreal er árleg heildarlaun upp á CA$199,057. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Syntax fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Greater Montreal er CA$116,670.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Syntax

Tengd fyrirtæki

  • Roblox
  • Tesla
  • Databricks
  • LinkedIn
  • Intuit
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði