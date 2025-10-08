Swisscom Devóps Verkfræðingur Laun á Switzerland

Devóps Verkfræðingur kjör in Switzerland hjá Swisscom eru á bilinu CHF 124K á year fyrir Software Engineer til CHF 155K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Switzerland er samtals CHF 138K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swisscom. Síðast uppfært: 10/8/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***