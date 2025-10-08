Fyrirtækjaskrá
Swisscom
  • Greater Zurich Area

Swisscom Devóps Verkfræðingur Laun á Greater Zurich Area

Devóps Verkfræðingur kjör in Greater Zurich Area hjá Swisscom eru á bilinu CHF 124K á year fyrir Software Engineer til CHF 159K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Zurich Area er samtals CHF 133K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swisscom. Síðast uppfært: 10/8/2025

Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf ()
Bónus
Software Engineer
(Byrjendaþrep)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Hvað eru starfsþrep hjá Swisscom?

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Devóps Verkfræðingur hjá Swisscom in Greater Zurich Area er árleg heildarlaun upp á CHF 166,043. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Swisscom fyrir Devóps Verkfræðingur hlutverkið in Greater Zurich Area er CHF 136,460.

