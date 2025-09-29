Fyrirtækjaskrá
Swiss Re
Swiss Re Cybersecurity Analyst Laun

Miðgildi Cybersecurity Analyst launapakka hjá Swiss Re er samtals CHF 147K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swiss Re. Síðast uppfært: 9/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Samtals á ári
CHF 147K
Stig
L3
Grunnlaun
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónus
CHF 14.3K
Ár hjá fyrirtæki
4 Ár
Ár reynsla
8 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Swiss Re?

CHF 134K

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir jobFamilies.Cybersecurity Analyst hjá Swiss Re er árleg heildarlaun upp á CHF 176,288. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Swiss Re fyrir jobFamilies.Cybersecurity Analyst hlutverkið er CHF 149,108.

