Swiss Re
Swiss Re Vörustjóri Laun

Miðgildi Vörustjóri launapakka in Switzerland hjá Swiss Re er samtals CHF 160K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swiss Re. Síðast uppfært: 9/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Samtals á ári
CHF 160K
Stig
Senior Product Manager
Grunnlaun
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónus
CHF 18.2K
Ár hjá fyrirtæki
3 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Swiss Re?

CHF 134K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vörustjóri hjá Swiss Re in Switzerland er árleg heildarlaun upp á CHF 361,157. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Swiss Re fyrir Vörustjóri hlutverkið in Switzerland er CHF 159,539.

