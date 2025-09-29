Swiss Re Gagnafræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Swiss Re
Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in India hjá Swiss Re er samtals ₹1.68M á year.

Miðgildi launa
company icon
Swiss Re
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹1.68M
Stig
hidden
Grunnlaun
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹152K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Swiss Re in India er árleg heildarlaun upp á ₹4,940,712. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Swiss Re fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in India er ₹1,676,608.

