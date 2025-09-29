Swiss Re Tryggingastærðfræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Swiss Re
Miðgildi Tryggingastærðfræðingur launapakka in United States hjá Swiss Re er samtals $157K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swiss Re. Síðast uppfært: 9/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Samtals á ári
$157K
Stig
AVP
Grunnlaun
$139K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$18K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Swiss Re?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Tryggingastærðfræðingur hjá Swiss Re in United States er árleg heildarlaun upp á $295,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Swiss Re fyrir Tryggingastærðfræðingur hlutverkið in United States er $159,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Swiss Re

