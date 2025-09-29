Fyrirtækjaskrá
Swiggy
Swiggy Tækniforritstjóri Laun

Tækniforritstjóri kjör in India hjá Swiggy eru samtals ₹60.1K á year fyrir L8. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹61.7K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swiggy. Síðast uppfært: 9/29/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L6
TPM I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
TPM II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
TPM III
₹60.1K
₹46.2K
₹11.5K
₹2.4K
L9
TPM IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Swiggy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Swiggy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Tækniforritstjóri by Swiggy in India is 'n jaarlikse totale vergoeding van ₹180,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Swiggy vir die Tækniforritstjóri rol in India is ₹69,239.

