Swiggy Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Hugbúnaðarverkfræðistjóri kjör in India hjá Swiggy eru á bilinu ₹89.8K á year fyrir Engineering Manager til ₹127K á year fyrir Senior Engineering Manager. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹96.5K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swiggy. Síðast uppfært: 9/29/2025

Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Engineering Manager
₹89.8K
₹86.1K
₹2.1K
₹1.6K
Senior Engineering Manager
₹127K
₹117K
₹7.2K
₹2.8K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Algengar spurningar

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Hugbúnaðarverkfræðistjóri la Swiggy in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹165,474. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Swiggy pentru rolul de Hugbúnaðarverkfræðistjóri in India este ₹87,005.

