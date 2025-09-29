Fyrirtækjaskrá
Swiggy
Swiggy Forritstjóri Laun

Miðgildi Forritstjóri launapakka in India hjá Swiggy er samtals ₹34.6K á year. Síðast uppfært: 9/29/2025

Miðgildi launa
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹34.6K
Stig
L7
Grunnlaun
₹31K
Stock (/yr)
₹3.6K
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
5 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Swiggy?

₹160K

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Swiggy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Swiggy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Forritstjóri at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹107,240. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Forritstjóri role in India is ₹35,725.

