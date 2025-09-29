Fyrirtækjaskrá
Swiggy
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Vöruhönnunarstjóri

  • Öll Vöruhönnunarstjóri laun

Swiggy Vöruhönnunarstjóri Laun

Vöruhönnunarstjóri kjör in India hjá Swiggy eru samtals ₹83.3K á year fyrir L9. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Swiggy. Síðast uppfært: 9/29/2025

Meðaltal heildarlauna

₹65.7K - ₹78K
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Venjulegt bil
Mögulegt bil
Meðaltal Laun eftir Þrep
Bæta við launumBera saman þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
Skoða 2 Fleiri þrep
Bæta við launumBera saman þrep

₹160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega ₹30þ+ (stundum ₹300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Swiggy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Swiggy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Vöruhönnunarstjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Vöruhönnunarstjóri at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹83,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Vöruhönnunarstjóri role in India is ₹60,657.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Swiggy

Tengd fyrirtæki

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði